Как информирует «НБН», в ТГ-канале Гончаренко написал, что в центре Москвы очень сильный пожар. По его словам, горит ресторан «Пушкин». Также политик опубликовал видео пожара и назвал имя владельца заведения, которым оказался известный российский пропагандист.

Важно отметить, что перед пожаром, как сообщил Гончаренко, был взрыв. Еще одним интересным фактом является то, что совладельцем заведения является известный российский пропагандист и генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст.

Напомним, ранее мы уже писали о пожаре в Москве на энергетическом объекте.