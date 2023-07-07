Как информирует «НБН» со ссылкой на CNN, по словам Александра Лукашенко, в настоящее время он не может знать, где находится Евгений Пригожин. Также диктатор из РБ не уверен в том, прибудут ли сами «вагнеровцы» в его страну.

Так, Лукашенко отметил, что Евгений Пригожин в настоящее время находится в Санкт-Петербурге, или же, возможно, сегодняшним утром он уедет в столицу Российской Федерации Москву или какое-либо другое место. Но в данный момент на территории Беларуси Пригожина нет.

Помимо прочего Лукашенко добавил, что решение о передислокации боевиков ЧВК «Вагнер» на территории Беларуси будут принимать именно в Кремле, а сделано это будет в самое ближайшее время.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Россия нашла замену наемникам ЧВК «Вагнер».