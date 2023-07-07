В интервью «Голосу Америки» представитель Белого дома отметил, что Вашингтон верит в политику открытых дверей Альянса, однако Украине нужно соответствовать требованиям организации, чтобы стать ее членом.

По словам Кирби, также должна быть серьезная дискуссия между страной и НАТО, информирует «НБН».

Американский чиновник отметил, что политика союзников говорит о поддержке Киева в борьбе с государством-террористом. Действия стран-партнеров на протяжении полномасштабной войны подтверждают, что Украина не находится в «серой зоне». Кроме того, диктатор РФ Владимир Путин получил сигнал о том, что Запад продолжает поддерживать украинцев.

Говоря о саммите Альянса в столице Литвы, спикер Совета нацбезопасности США рассказал, что на этой встрече будут подниматься вопросы долгосрочных обязательств Украины в сфере безопасности.

Ранее американский политик рассказал, что лидеры НАТО могут предложить Киеву на саммите в Вильнюсе вместо приглашения Украины в Альянс.