Как сообщает «НБН» со ссылкой на «Европейскую правду», об этом в своем Twitter сообщил глава польского Министерства национальной обороны Мариуш Блащак.

Он отметил, что свыше тысячи солдат и около двухсот единиц техники из 12-й и 17-й механизированных бригад уже перемещаются на восток Польши в рамках проведения операции «Безопасное Подляшье».

«Этот шаг продемонстрирует готовность нашей страны реагировать на попытки дестабилизации в районе границы Польши», – добавил он.

Ранее в МВД Польши высказались относительно передислокации «вагнеровцев» в Беларусь.