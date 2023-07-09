Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на российский Левада-центр.

Так, если верить данным социологического опроса, то становится известно, что выбрать Путина президентом Российской Федерации в 2024 году готовы почти 70% россиян. При всем этом, значительное большинство граждан РФ описывает отношение к Путину как «позитивно-нейтральное». Те, кто активно говорят о поддержке Путина заявляют, что он понимает интересы всех, в том числе силовиков, олигархов и даже обычных граждан.

«Около четверти (23%) респондентов описывают своё отношение к Путину как «симпатию», еще 19% — как «восхищение» – по сравнению с прошлым годом доля таких оценок практически не изменилась. Еще 12% респондентов говорят о «нейтральном, безразличном» отношении, около трети (31%) не могут сказать о нём «ничего плохого» — говорится в источнике.

Примечательно, что 68% россиян готовы выбрать Путина президентом на следующих выборах. Это самый крупный показатель с 2012 года, если не брать во внимание данные опроса в мае 2022.

Отметим, ранее мы писали о том, сколько оккупантов погибло с момента начала контрнаступления ВСУ.