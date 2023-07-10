Французское издание Libération, ссылаясь на свои источники, сообщало, что «повар Путина» и главари «вагнеровцев» 1 июля приходили на переговоры с диктатором в Кремль, информирует «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «ТАСС».

Спикер Путина Дмитрий Песков подтвердил, что олигарх был на аудиенции у главы государства, общее число участников которой составляла 35 человек. По словам пресс-секретаря, на встрече обсуждались события 24 июня в РФ и роль ЧВК на фронте в Украине.

Представитель Кремля сообщил, что «вагнеровцы» изложили свою версию «восстания» и они заверили, что являются убежденными сторонниками страны-террориста. В свою очередь диктатор предложил боевикам дальнейшие варианты трудоустройства.

Напомним, аналитики ISW объяснили, как слитый в Сеть устав ЧВК вредит российскому оборонному ведомству.