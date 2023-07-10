Как пишет «НБН», издание Hromadske со ссылкой на польский телеканал TVP3, в Польше автобус с украинцами внутри врезался в автобус, который стоял на обочине дороги.

Известно, что ДТП произошло в ночь на 9 июля вблизи города Хелма.

В свою очередь в Воеводском штабе в Люблине отметилиЮ Ю Согласно имеющейся информации, автобус с украинцами, который направлялся в сторону границы, протаранил припаркованный на обочине автодороги грузовик.

Последствиями ДТП стала гибель 33-летней женщины. Еще восемь пассажиров, граждан Украины, были доставлены в одно из медицинских учреждений. После осмотра врачей выяснилось, что еще два человека имеют травмы.

Согласно заявлению сотрудников правоохранительных органов, управлявший автобусом 44-летний украинец был трезв.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что военное руководство Польши перебросило к границе с Беларусью большое количество военных и техники.