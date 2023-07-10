Как информирует «НБН», российские пропагандистские ресурсы сообщают, что убийство Ржицкого произошло в городе Краснодар. Погибший был заместителем начальника городского отдела по мобилизационной работе и командиром субмарины Б-265 «Краснодар» проекта 636.6 «Варшавянка» Черноморской дивизии подводных лодок. Лодки именно данного подразделения наносят ракетные удары «Калибрами» по мирным городам Украины.

Как известно, в Краснодаре утром Ржицкий отправился на пробежку возле спортивного комплекса «Олимп». Там он был подкараулен неизвестной личностью, которая осуществила четыре выстрела, тем самым ликвидировав Ржицкого. После этого убийца скрылся в неизвестном направлении.

Станислав Ржицкий

Напомним, ранее мы уже писали о том, что бойцы ВСУ ликвидировали на фронте командира батальона ВС РФ «Спарта».