В понедельник, 10 июля, генерал впервые появился на публике после «марша справедливости» армии Пригожина 24 июня. Аналитики ISW в своем отчете утверждают, что это и признание переговоров главы Кремля с командирами ЧВК – часть усилий Кремля, информирует «НБН».

По словам экспертов, российское руководство хочет продемонстрировать обществу «полный контроль» над ситуацией в стране после «восстания» боевиков «Вагнера». Кроме того, Кремль хочет обратиться к тем, кто лоялен к «повару Путина».

В Институте изучения войны обратили внимание на то, что кадры с Герасимовым были опубликованы тогда, когда подтвердилась информация о встрече кремлевского диктатора с главарями «вагнеровцев», что призвано продемонстрировать отказ ЧВК от призыва сменить военное руководство РФ.

Также публичное появление главы Генштаба ВС РФ и министра обороны Сергея Шойгу опровергло информацию об их отстранении от должностей. Власти страны-агрессора не оставляют попыток смягчить распространенное пренебрежение к высшему военному руководству.

Напомним, спикер Путина Дмитрий Песков рассказал подробности о встрече диктатора с главарями «Вагнера» после «мятежа» ЧВК.