В частности, как пишет «НБН» со ссылкой на Tagesspiegel, в Вильнюсе на полях саммита НАТО глава оборонного ведомства Федеративной Республики Германия Борис Писториус подтвердил отказ правительства ФРГ предоставлять Украине данный вид вооружения.

Он отметил, что в случае, когда это делают отдельные партнеры Украины, то это является их суверенным правом. Германия же не намерена менять собственную позицию относительно этого.

При этом глава Минобороны Германии добавил, что по данному поводу нет никаких причин, чтобы критиковать Германию, так как именно ФРГ и США передают Вооруженным силам Украинского государства больше всего помощи.

Он подытожил, что без них противовоздушная оборона Украины была бы невозможной.

Напомним, ранее в Германии рассказали о том, что войдет в очередной пакет военной помощи для Украины.