«Современная Ева Браун» посетила собрание в академии «Небесная грация» в Сочи, где пообщалась с гимнастками, которые приехали из всех российских регионов. На мероприятии представители СМИ РФ заметили неприметное обручальное кольцо Кабаевой, информирует «НБН».

Пропагандисты сообщили, что украшение олимпийской чемпионки сделано из серебра, отметив, что ее возлюбленный оказался не таким щедрым, как можно было подумать. РосСМИ отметили, что Кабаева надела небывало скромный аксессуар.

Также издания опубликовали фото «тайной любовницы Путина» с мероприятия, на которых заметно, что россиянка существенно набрала вес.

Отметим, что изменения во внешности «современной Евы Браун» заметили еще в феврале. Пользователи соцсетей не узнали Кабаеву, предположив, что ее новое лицо стало результатом неудачных «уколов красоты». Некоторые посчитали, что на публике появился двойник «любовницы диктатора».