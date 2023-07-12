Стимулом для решения стать частью НАТО для этих стран, стала война России против Украины. Об этом пишет НБН со ссылкой на Washington Post.

По мнению аналитиков, такой шаг расширяет безопасную территорию Европы на многие годы вперед. Что еще больше ухудшит отношения с Россией, которая против расширения НАТО на восток.

Теперь присоединение Финляндии и в будущем Швеции расширит возможности альянса в наземном, морском и воздушном потенциале. К тому же, Швеция имеет мощный военно-морской флот и строит власти истребители.

В то время как армия Финляндии хорошо финансируется и имеет обязательный призыв на военную службу для мужчин.

«Членство Швеции и Финляндии в НАТО обеспечит НАТО еще один путь подкрепления через Балтийское море», — заявила Карина Нитше, научный сотрудник Программы трансатлантической безопасности в Центре новой американской безопасности.

Кроме того, принятие новых стран в НАТО будет означать большее присутствие альянса в Арктике.

Напомним, ранее мы сообщали о том, почему оккупанты обстреляли Украину в первый день саммита НАТО