Одному из российских изданий глава внешнеполитического ведомтсва государства-террориста заявил, что в ходе боевых действий путинские оккупационные силы якобы не будут разбираться, оборудован ли каждый F-16 под доставку ядерных боеголовок, информирует «НБН».

Лавров обвинил Америку и ее страны-союзники в НАТО в том, что они создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, пригрозив катастрофическими последствиями.

Глава МИД отметил, что поставки боевых самолетов Киеву Москва будет расценивать, как угрозу со стороны западных государств в ядерной сфере и не будет игнорировать способность американских истребителей нести ядерные боеголовки.

Напомним, СМИ сообщили, что на встрече с кремлевским диктатором Владимиром Путиным в Москве Си Цзиньпин убедил президента-агрессора не применять ядерное вооружение.