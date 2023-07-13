Как информирует «НБН» со ссылкой на российский «Интерфакс», об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

По состоянию на сегодняшний день, как добавил Путин, в рамках зернового соглашения не был выполнен ни один из пунктов, который соответствует интересам Москвы. В том числе, одним из главных условий является подключение «Россельхозбанка» к системе международных переводов SWIFT, так как это напрямую связано с движением денег при оплате продукции РФ.

Также Путин вспомнил и о соглашениях по логистике, страховании, а также «иных моментах».

Напомним, ранее мы писали о том, что генсек ООН пообещал Путину взамен на продление зернового соглашения.