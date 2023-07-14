Во время брифинга в четверг, 13 июля, представитель Пентагона заявил, что условия на поле боя со временем меняются, однако сейчас условия для применения американских боевых самолетов «не являются идеальными», информирует «НБН».

По словам Симса, он имеет ввиду, что путинские оккупационные силы все еще имеют определенный потенциал ПВО и воздушный потенциал. Поэтому то количество истребителей, которое предоставят Киеву, «не является» идеальным для происходящего на фронте.

Напомним, глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров устроил истерику из-за решения Запада отправить Киеву F-16. Руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба резко ответил на угрозы соратника Путина.