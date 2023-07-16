Как информирует «НБН» со ссылкой на РБК-Украина, в интервью The Sunday Times Уоллес заявил, что он уйдет с пока еще занимаемой должности как только в Кабинете Министров начнутся какие-то перестановки.

Согласно словам Уоллеса, он больше не намерен выставлять свою кандидатуру на предстоящих всеобщих выборах, но также он исключил возможность своего ухода и проведения дополнительных выборов «преждевременно».

Как известно, Бен Уоллес занимал пост главы Минобороны при трех разных главах правительства Британии. Он сыграл весьма важную роль в реагировании Великобритании на войну РФ против Украины.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Герасимов сказал Уоллесу накануне вторжения РФ в Украину.