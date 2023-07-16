В частности, как пишет «НБН» со ссылкой на Middle East Eye, глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что их страна выступает за расширение Альянса не против какой-то страны, а для обеспечения стабильности.

Он подчеркнул, что Анкара выступает за географическое расширение НАТО не против какого-то государства, но только чтобы сделать Организацию североатлантического договора полномасштабной организацией безопасности, которая способна гарантировать стабильность.

Высокопоставленный турецкий чиновник также добавил, что расширение НАТО, по его личному мнению, это ключ к стабильности, а также долгосрочному миру.

Напомним, ранее стало известно о том, почему Турция не вводит антироссийские санкции.