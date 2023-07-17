Издание The Financial Times пишет, что, в случае подтверждения атаки Украины на Крымский мост – предмет особой гордости российского президента, Кремль ожидает унизительный удар по его престижу, информирует «НБН».

Журналисты пишут, что помимо этого выведения конструкции оккупантов в Керченском проливе из строя существенно усложнит логистику путинским оккупационным силам, которые находятся на юге Украины.

Авторы материала напомнили, что во время первой атаки на Крымский мост в октябре прошлого года россиянам пришлось временно закрыть транспортный переход на несколько месяцев для ремонта.

Захватчикам придется воспользоваться «сухопутным коридором», который проходит через временно оккупированные территории Херсонщины, Запорожья и Донетчины. Маршрут для врага станет максимально некомфортным благодаря ВСУ.

Ранее в ГУР МОУ рассказали о влиянии удара по Крымскому мосту на ситуацию на фронте.