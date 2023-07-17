Представитель СК страны-агрессора, комментируя удар по транспортному переходу оккупантов в Керченском проливе, назвала ночную «бавовну» террористическим актом.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «РИА Новости».

Национальный антитеррористический комитет государства-террориста утверждает, что инцидент на Крымском мосту произошел якобы из-за атаки двух украинских беспилотных надводных аппаратов.

Ведомство устанавливает лица из числа спецслужб и вооруженных формирований украины, «причастных» ко взрывам, которые повредили одну из секций конструкции.

Отметим, что в оперативном командовании «Юг» заявили, что обстрел Керченского моста может быть провокацией со стороны страны-агрессора.