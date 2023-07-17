Согласно его словам, как пишет «НБН» со ссылкой на пропагандистские ТГ-каналы РФ, Путин утверждает, что Керченский мост не использовался российской стороной для перемещения военной техники.

По его словам, то, что произошло, является очередным террористическим актом киевского режима. Это «преступление», по его словам, является бессмысленным, так как мост через Керченский пролив уже давно не используется для военных перевозок.

Помимо того, президент страны-оккупанта заявил, что оборонное ведомство России уже готовит ответ на произошедшее. Согласно утверждению Путина, мост получил весьма значительные повреждения. В результате было остановлено движение автотранспорта и поездов по мосту.

В очередной раз российский диктатор поручил ФСБ принять меры, чтобы повысить безопасность моста, так как он считает его стратегически важным.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как в ОПУ отреагировали на ситуацию с Керченским мостом.