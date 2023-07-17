Как информирует «НБН» со ссылкой на Reuters, совместные РФ и КНР военные учения будут проведены в акватории Японского моря.

В оборонном ведомстве Китая подчеркнули, что китайская военно-морская флотилия, которая состоит из пяти военных кораблей, а также четырех корабельных вертолетов, для присоединения к российским ВМС и ВКС в Японском море для проведения совместных военных учений, покинула восточный порт «Цинадо». Целью совместных военных учений является «защита безопасности стратегических водных путей».

С российской стороны в совместных с Китаем военных учениях будут принимать, впервые в истории, сразу два военных корабля «Совершенный» и «Громкий».

Стоит подчеркнуть, что Китай и Россия договорились обязательно укреплять военные связи, что было достигнуто во время накануне проведенного телефонного звонка между начальником Объединенного управления штабов Центральной военной комиссии Китая Лю Чжэнли и руководителем Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

Напомним, не так давно мы уже писали о визите Энтони Блинкена в Китай: была озвучена цель такой важной поездки.