Как информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ», он заявил об этом во время заседания Совета безопасности ООН. Он подчеркнул, что нельзя допустить со стороны международного сообщества, чтобы война в Украине продолжалась еще столько же, сколько она уже длится.

Глава британской дипломатии добавил, что в Организации объединенных наций не один раз призывали к миру на основе международного права, а мирный план украинского лидера Зеленского продемонстрировал, что Украинское государство стремится к миру.

Международное сообщество стремится к справедливому и крепкому миру.

Напоследок, обращаясь к Путину, Клеверли подчеркнул, что главе Кремля стоит вернуть собственные войска в Россию и сейчас же завершить эту войну.

Напомним, ранее Путин прокомментировал удары по Крымскому мосту.