Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение управления Государственной противопожарной службы в Варшаве, после падения самолет врезался в ангар. В результате погибли пять человек.

Также сообщается, что еще десять человек получили ранения.

Известно, что инцидент произошел в варшавской провинции Хрцинно, где самолет американского производства Cessna упал и врезался в ангар. В результате есть погибшие и пострадавшие. На месте трагедии работу проводят сразу шестнадцать пожарных расчетов.

Согласно информации RMF24, в самолете на момент крушения находились три пилота. Один из них вовсе не пострадал. Еще один получил ранения, а один, к сожалению, погиб.

Видео инцидента было опубликовано на странице Miejski Reporter в социальной сети «Фейсбук».

Напомним, ранее мы уже писали о крушении самолета ВКС РФ на территории Белгородской области.