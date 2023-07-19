Во вторник, 18 июля, во время совместного брифинга для прессы с главой Министерства обороны США Ллойдом Остином Милли заявил, что украинское контрнаступление «далеко от провала».

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «Голос Америки».

Отвечая на вопросы журналистов по результатам заседания встречи в формате «Рамштайн», военачальник отметил, что слишком рано заявлять о провале масштабной военной операции Украины, поскольку «остается много борьбы».

По словам генерала, контрнаступление ВСУ может продвигаться медленнее, чем ожидалось, поскольку «война на бумаге» отличается от реальных боевых действий. Защитникам нужно быть осторожными, чтобы проходить через заминированные оккупантами территории.

Глава Комитета начальников штабов ВС США убежден, что армия украины имеет значительное количество боевой мощи, которая пока не задействована. Сейчас военные сохраняют свою боеспособность, стабильно и аккуратно прокладывая свой путь.

Напомним, в Минобороны Украины назвали главные причины замедления контрнаступления защитников.