Во вторник, 18 июля, бывший американский лидер опубликовал предвыборное видео, в котором пожаловался на то, что якобы арсеналы США и запасы оружия пусты, страна «полностью унижена», а ее президент Джо Байден втягивает государство в Третью мировую войну, информирует «НБН».

По словам политика, в случае, если он вновь займет президентское кресло, Вашингтон будет просить страны Европы компенсировать Америке расходы на военную помощь Украине, чтобы США восстановили запасы оружия.

Трамп считает, что европейские государства якобы должны делать это уже сейчас, однако нынешний глава США «слишком слаб», «его не уважают» и он «не может просить об этом».

Экс-президент Америки упрекнул союзников США в Европе в том, что якобы они предоставили мизерную долю военной помощи украинцам. Скандальный политик добавил, что после возвращения в Белый дом он намерен вести международную политику, где интересы его страны будут на первом месте.

Напомним, что глава Украины Владимир Зеленский ответил на обещания Трапма закончить войну с РФ за день, в случае его переизбрания на пост президента.