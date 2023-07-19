На сайте правительства ЮАР появилось сообщение о том, что российский лидер по «обоюдному согласию» не будет участвовать в саммите союза пяти государств БРИКС 22-24 августа, информирует «НБН».

Глава Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса отметил, что государство-террорист все же присоединится ко встрече на высшем уровне. Вместо кремлевского диктатора на «исторический» саммит поедет руководитель дипломатического ведомства страны-агрессора Сергей Лавров.

Отметим, что 17 марта Международным уголовным судом был выдан ордер на арест главы Кремля. Согласно постановлению, страны должны задержать военного преступника в случае его приезда. Узнав о решении МУС, в Москве занялись поиском партнеров, которые не будут выполнять распоряжение суда.