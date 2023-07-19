Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европравду», в сообщении Минобороны США отмечается, что новый пакет военной помощи для Украины будет предоставлен через «Инициативу содействия безопасности Украины». Она предусматривает закупку оборудования в промышленности , номммм никак не его изъятие из американских армейских запасов.

Согласно обнародованному сообщению, в пакет военной помощи для Украины входят четыре ЗРК NASAMS вместе с боеприпасами к ним. Также в него входят снаряды к артиллерии 152-мм калибра, TOW – ракеты против танков, а также высокоточные боеприпасы для авиации ВСУ.

Помимо прочего Украина получит от США БПЛА Phoenix Ghost и Switchbladе, средства для противодействия дронам и РЭБ.

Вооруженные силы нашей страны также получат от США 150 топливозаправщиков, 50 тактических машин, чтобы эвакуировать технику, 115 тактических автомобилей для буксировки и транспортировки техники, ну и специальное оборудование для охраны портов и гаваней, разминирования, и тактические системы для связи с защитой.

Напомним, ранее стало известно, будет ли обсуждаться во время встречи «Рамштайн» передача Украине ракет ATACAMS.