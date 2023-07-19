В Беларусь прибыла очередная колонна боевиков ЧВК «Вагнер»
На территорию Республики Беларусь, которая поддерживает Россию в преступной войне против украинского народа, прибыла очередная, уже девятая колонна боевиков частной военной кампании «Вагнер». В ее состав входят как минимум три десятка грузовых транспортных средств (фур).
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