Как информирует «НБН» со ссылкой на «Экономическую правду», глава страны-агрессора Путин сделал заявление о том, что в Кремле рассмотрят возможность возврата к зерновому соглашению, если будет выполнено одно условие – это реализация всех без каких-либо исключений принципов участия России в соглашении.

Российский президент утверждает, что его страна якобы «проявила чудеса выдержки, продлевая сделку о вывозе украинского зерна из Украины».

В это же время он пожаловался, что никто и никаких обязательств при этом, а также договоренностей по зерновой сделке не выполнял и не собирался делать этого. Наоборот, от Москвы постоянно что-то требовали. Представители Запада всесделали для того, чтобы зерновая сделка была пущена под откос.

Путин добавил, что зерновое соглашение привело якобы к огромным убыткам для российских аграриев, которые достигли $1,2 миллиарда.

Напомним, ранее мы уже писали о заявлении США относительно выхода РФ из зернового соглашения.