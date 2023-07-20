Как информирует «НБН», во время брифинга спикер Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что в новом пакете военной помощи США для Украины есть средства, которые способны помочь Киеву укрепить безопасность портов нашей страны.

Согласно ее словам, важность таких возможностей будет только возрастать. Особенно в то время, когда Москва вышла из зернового соглашения, после чего были возобновлены атаки на портовые города, что можно было наблюдать на протяжении последних двух дней.

Нсколько известно, в новом объявленном Белым домом пакете военной помощи Киеву есть дополнительные средства ПВО, снаряды для артиллерии, беспилотники и средства для борьбы с ними.