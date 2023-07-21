О том, что в четверг, 20-го июля, беспилотные летательные аппараты неизвестной принадлежности были обнаружены средствами путинской армии в небе над временно захваченным Крымом, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в российском Telegaram-канале Shot.

Согласно сведениям журналистов, в четверг днем, налет на авиабазу ВКС РФ был совершен сразу тремя дронами: 2 беспилотника якобы были сбиты противовоздушной обороной недалеко от аэродрома, а еще один БПЛА «подавили» средствами радиолокационной борьбы.

Также, в публикации утверждается, что вследствие вышеописанной атаки, никаких жертв и разрушений не зафиксировано.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в среду, 19-го июля, на военном полигоне оккупантов во временно захваченном Крыму произошел «хлопок».