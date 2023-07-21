Во время форума по безопасности в Аспене директор ЦРУ заявил, что он смотрит оптимистично на масштабную военную операцию армии Украины, опираясь на разведывательные данные.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на агентство Bloomberg.

По словам Бернса, государство-террорист имеет значительные структурные недостатки. Российская Федерация столкнулась с низким моральным духом, беспорядками среди политического, военного руководства и плохими генеральскими качествами.

Он добавил, что «восстание» армии олигарха Евгения Пригожина разоблачило некоторые существенные недостатки в путинской системе. Глава Кремля постарается скрыть, что он излишне реагирует на «мятеж» ЧВК «Вагнер».

Глава ЦРУ пообещал, что его ведомство будет поддерживать украинцев и обеспечивать разведывательными данными, которые помогут им достичь прогресса. Кроме того, «бунт» боевиков «Вагнера» стал уникальной возможностью для вербовки в РФ.

Ранее в Минобороны США объяснили, почему нельзя называть украинское наступление провальным.