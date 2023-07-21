В частности, как пишет «НБН» со ссылкой на «УНИАН», по данным координатора Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джона Кирби, одни только самолеты не смогут глобально изменить ход войны в Украине.

Согласно заявлению Кирби, в настоящее время Украинскому государству больше всего нужны не боевые самолеты, а артиллерийские системы.

Он отметил, что боевые истребители однозначно будут переданы Украине. По всей вероятности, это произойдет ближе к концу года. При этом в США добавили, что согласно их оценке, только истребители F-16 не смогут глобально изменить ситуацию на фронте, так как ВСУ более всего нужна артиллерия. Как следствие, главой Белого дома Байденом было принято решение о передаче украинской стороне кассетных боеприпасов, которые могут выстреливать тысячи снарядов в день.

Ранее в Пентагоне сделали заявление о том, что ПВО более необходимо Украине, чем истребители F-16.