Издание The Moscow Times сообщает, что российские власти стали сообщать постфактум об официальных поездках президента-агрессора по стране после «восстания» ЧВК «Вагнер», информирует «НБН».

Бывший чиновник Кремля рассказал, что в Москве боятся переворота и дестабилизации, поэтому все сейчас находятся под подозрением ФСБ РФ. Кроме того, Кремль начал скрывать информацию о перемещении главы государства по стране.

В четверг, 20 июля, во время брифиинга спикер Путина Дмитрий Песков анонсировал поездку российского лидера в один из регионов, но не стал уточнять, в какой именно, «по понятным причинам».

Через шесть часов после сообщения пресс-секретаря президента стало известно, что самолет диктатора приземлился в Мурманске. Подробности программы пребывания Путина в городе также скрыли.

Напомним, в Сети заговорили о том, что у Путина деменция после курьеза диктатора на встрече в Кремле.