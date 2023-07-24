Как сообщает «НБН«, данную информацию предоставили в Министерстве обороны Испании.

В ведомстве пояснили, что помимо танков украинские военные получат десяток бронеавтомобилей ТОА М-113, десять грузовиков ВМС, один б ронированный автомобиль, три гражданских санитарных машины, а также один бронированный санитарный автомобиль СМР и одна бронированная гражданская санитарная ма шина.

«Из порта Сантандер 24 июля вышло судно с грузами военного и гуманитарного предназначения, которые отправлялись в Украину. Передача всех материалов Вооруженным силам Украины может состояться в начале августа», — указано в сообщении.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Испания передаст для нужд ВСУ дополнительные танки Leopard и БМП.