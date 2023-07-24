Традиционно соратник Путина устроил истерику в своем Telegram-канале. Медведев объяснил, что атака беспилотников – якобы проявление бессилия Украины, победы которой ожидают «хозяева на Западе», и отсутствия успехов защитников в ходе контрнаступления, информирует «НБН».

Экс-президент России, считает, что Киеву «нужны информационные победы», поэтому он наносит «подлые» удары по «мирным гражданским объектам» страны-агрессора.

Скандальный политик добавил, что оккупантам нужно выбирать «нестандартные» цели для обстрелов, а также бить в те места, где их «пока не ждут» и где будет «весомый эффект».

Утренние удары неизвестных беспилотников в столице РФ возмутили и рупора путинского режима Владимира Соловьева. Пропагандист заявил, что пришло время захватчикам снести правительственный квартал в Киеве.