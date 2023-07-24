Как информирует «НБН» со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщают различные российские ТГ-каналы.

Исходя из обнародованных в Сети видео, последствия взрывов действительно можно увидеть в различных районах российской столицы. К примеру, на улице Лихачева в бизнес-центре после взрывов можно увидеть дым, а также небольшое возгорание. Через некоторое время полиция и вовсе перекрыла движение по улице Лихачева.

Что касается Комсомольского проспекта, то там в одном из зданий повылетали окна, а проезжую часть перекрыли сотрудники правоохранительных органов. Отмечается, что дом, в котором вылетели окна на Комсомольском проспекте, находится рядом со зданием оборонного ведомства России.

Помимо прочего есть сообщения о том, что дронами была атакована также и воинская часть в черте Москвы.

Напомним, ранее мы сообщали об атаке Россией города Одесса.