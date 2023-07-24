Накануне кремлевский диктатор и нелегетимный президент Республики Беларусь встретились под Санкт-Петербургом. Путин и Лукашенко озвучили дезинформацию о том, что контрнаступление ВСУ провалилось, а также заявили, что ЧВК «Вагнер» представляет военную угрозу для Польши, информирует «НБН».

Аналитики ISW в своем отчете отметили, что украинские и западные лидеры убеждены, что рано давать оценки масштабной военной операции, поскольку Киев еще не задействовал все подготовленные силы, а защитники способны началь решительные действия в любом месте и в любое время.

Также американские эксперты опровергли слова диктаторов о том, что боевики «Вагнера» представляют угрозу для Польши. Они пишут, что нет никаких данных о том, что наемники имеют тяжелое вооружение, чтобы начать серьезное наступление на Украину или Польшу. Армия Пригожина после «бунта» передала такое оружие Минобороны РФ.

Отметим, что на встрече с Путиным Лукашенко заявил, что боевики ЧВК «Вагнер» якобы «рвутся в поход» на Польшу.