Пресс-служба Кремля сообщила о новой статье президента-агрессора о партнерстве России с Африкой, в которой диктатор не смог не упомянуть Украину и Запад, информирует «НБН».

Путин пишет, что Москва, несмотря на санкционный удар, энергично работает над поставками зерна и удобрений в Африку. Также глава РФ ожидает встречи с африканскими лидерами в Санкт-Петербурге, которая должна поспособствовать развитию сотрудничества между государствами.

Лидер россиян похвастался, что в этом году страна-агрессор якобы соберет рекордный урожай, которым Москва намерена заменить зерно из Украины на коммерческой или безвозмездной основе. Также диктатор упрекнул Запад в том, что он «беззастенчиво» обогащался за счет «зернового договора».

Ранее военный эксперт Роман Свитан объяснил, чего добивается Путин атаками на украинские порты помимо попытки «обнулить» «зерновые договоренности».