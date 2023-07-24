В своем Telegram-канале в понедельник утром, 24 июля, псевдожурналист распространил сообщения об атаках беспилотников на Москву. В разных районах столицы Российской Федерации жители слышали взрывы, на одном из мест инцидента были обнаружены осколки БПЛА, информирует «НБН».

После информации об очередной атаке дронов на город Соловьев традиционно разразился новыми угрозами в адрес Украины, на которую Минобороны РФ возложило ответственность за «терорристический акт».

Рупор путинского режима считает, что государство-террорист должно отомстить соседней стране, призвав снести правительственный квартал в Киеве.

Напомним, одиозную пропагандистку Ольгу Скабееву возмутила «бавовна» на Крымском мосту. Псевдожурналистка призвала отомстить за удар, вспомнив об угрозах бывшего российского лидера Дмитрия Медведева в адрес Киева.