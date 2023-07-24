Как информирует «НБН«, об этом пишет Радио Свобода, сославшись на снимки спутника и публикации в социальных сетях.

Журналисты провели исследование публикации в соцсетях и снимки спутника. Судя по них зенитный ракетно-пушечный комплекс малого радиуса действия «Панцирь-С1» до сих пор находится на крыше МО РФ, там его разместили в конце 2022 года. Вместе с ткем СМИ не заметили каких-либо свидетельств работы этого комплекса утром, хотя от места удара до места расположения — менее 300 метров.

Напомним, что СМИ и Telegram-каналы РФ сегодня утром проинформировали об атаке БПЛА на Москву, в результате чего были нанесены повреждения зданию рядом с Министерством обороны РФ, а еще один дрон атаковал московский бизнес-центр. Эксперты отмечают, что ночная атака дронов на российскую столицу была спецоперацией Главного управления разведки Минобороны Украины.