Американское издание The Washington Post утверждает, что спецслужбы РФ за несколько дней до «восстания» «вагнеровцев» в стране предупредили диктатора о подготовке «повара Путина» к «мятежу», информирует «НБН».

Россияне усилили безопасность на нескольких стратегических объектах, в частности в Кремле. Был увеличен штат охраны главы государства и роздано больше оружия. Этим ограничилась подготовка властей к «мятежу» ЧВК.

Один из европейских чиновников по безопасности рассказал журналистам, что у российского лидера было время, чтобы принять решение о подавлении вооруженного мятежа армии Пригожина и задержать организаторов.

Однако после начала «марша справедливости» наемников «Вагнера», в Москве произошел «паралич на всех уровнях», руководство страны-агрессора пребывало в ужасе и растерянности, не зная, как реагировать на события.

Высокопоставленный украинский силовик в комментарии изданию отметил, что местные власти не были в курсе планов олигарха и не получали каких-либо распоряжений из Кремля. Попытка военного переворота «вагнеровцев» также потрясла часть силовиков РФ.

Экс-полковник ФСБ Геннадий Гудков подчеркнул, что отсутствие быстрой реакции на «бунт» ЧВК значительно ослабило диктатора, он показал, что не может в критических ситуациях оперативно принимать серьезные решения.

Ранее СМИ рассказали, какую информацию о Путине стали сообщать россиянам постфактум.