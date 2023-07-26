Депутат крупнейшей немецкой оппозиционной партии ХДС по вопросам обороны обвинил западных союзников в недостаточной и несвоевременной помощи ВСУ в период контрнаступления, информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ».

По словам Кизеветтера, в документе, который он никогда не видел, подвергаются критике методы ведения контратак защитниками. Бывший генерал Бундесвера, заявил, что те, кто не находятся в окопах, а сидят в теплых креслах и не владеют реальными данными о ситуации, не должны критиковать ход контратак украинских войск.

Немецкий политик отметил, что ВСУ должны руководствоваться собственным опытом и обходиться небольшим количеством военной помощи, которую Запад предоставляет Киеву.

Депутат обвинил ФРГ и другие государства-союзники в несвоевременном предоставлении вооружения Украине, из-за чего защитники потеряли почти год, а оккупанты смогли окопаться и расширить линию обороны. Он добавил, что армия Германии никогда бы не начала военную операцию без надлежащей ПВО и поддержки с воздуха.

Ранее глава ЦРУ, комментируя контрнаступление ВСУ, указал на слабые места страны-агрессора.