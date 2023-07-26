Аналитики вашингтонского Института изучения войны проанализировали неофициальный визит нелегитимного президента РБ в Санкт-Петербург на встречу с главой Кремля, информирует «НБН».

В своем отчете эксперты отмечают, что российский диктатор выражал обеспокоенность относительно угроз, которые могут возникнуть от олигарха Евгения Пригожина и его армии.

В ISW предполагают, что самопровозглашенный глава Беларуси хочет использовать свой контроль над боевиками ЧВК как средство получения уступок от президента-агрессора. В частности, Лукашенко надеется на большую экономическую помощь РБ от Москвы в рамках союзных программ.

Инсайдерские источники утверждают, что на протяжении всей встречи Лукашенко старался использовать встревоженность Путина относительно наемников Пригожина.

Нелегетимный президент пытался выторговать выгодные условия в отношениях между Беларусью и государством-террористом, отказываясь от требований лидера россиян относительно более глубокой интеграции РБ в так называемое Союзное государство и поддержки вторжения в Украину.

Отметим, что в то же время на встрече Путин и Лукашенко пытались запугать Запад «вагнеровцами».