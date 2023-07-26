Руководитель оборонного ведомства государства-террориста сообщил, что он воспользовался приглашением посетить столицу «дружественной» к Российской Федерации страны, информирует «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «Интерфакс».

Во время встречи с главой МО Северной Кореи представитель Москвы заявил, что РФ и КНДР связывает «граница и богатая история сотрудничества». Как отметил соратник Путина, он приехал на переговоры в Пхеньян, чтобы развивать сотрудничество между государствами по линии военных ведомств.

Напомним, ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель посетил Киев, где встретился с главой государства Владимиром Зеленским. Политик рассказал, какую помощь Украина получит от Сеула.