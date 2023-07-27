О том, что министр обороны РФ Сергей Шойгу в сопровождении лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с интересом изучил экспонаты на выставке новых систем вооружений и бронетехники, особое внимание уделив баллистическим ракетам, произведенным в КНДР, пишет «НБН», ссылаясь на KCNA.

В частности, на данной военной выставке были представлены северокорейские баллистические ракеты, запуск которых осуществляется с многоосных автотранспортных установок. Кроме того, в дополнение к этим ракетам, северокорейцы продемонстрировали еще и новый БПЛА.

Ранее наш информационный портал писал о том, почему Международный морской суд должен был выдать ордер на арест главы российского оборонного ведомства Сергея Шойгу.