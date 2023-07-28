Telegram-канал «Генерал СВР», который ведут от имени экс-генерала Службы внешней разведки РФ, утверждает, что окружение кремлевского диктатора наблюдает за драмой в его личной жизни, информирует «НБН».

Инсайдеры рассказывают, что президенту-агрессору осторожно сообщили, что мать его детей увлеклась офицером из ее охраны и роман стремительно развивается уже некоторое время.

Однако российский лидер, который в последнее время открыто игнорирует сожительницу и может не видеться с ней совсем, вяло отреагировал на новость. Путин не стал спрашивать имя нового фаворита любовницы, как и подробности их отношений.

Напомним, что ранее внимание пропагандистов привлекло «дешевое» обручальное кольцо «современной Евы Браун», которое заметили у нее на одном из мероприятий.