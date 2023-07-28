Местные СМИ сообщили, что ракета прилетела в землю примерно в 15 километрах от Зазерского. В результате падения боеприпаса произошло возгорание топлива, информирует «НБН».

На поле вспыхнул масштабный пожар, который уничтожил два гектара посевов. По словам жителей хутора, грохот от падения ракеты был настолько силым, что в домах дрожали стекла.

Специализированные ведомства страны-агрессора инцидент в Ростовской области не комментируют. Очевидно, что боеприпас, который упал на расстоянии свыше 120 км от границы с Украиной, принадлежит путинским оккупационным войскам.

Отметим, что за время полномасштабной войны в Украине такие ЧП происходили на территории государства-террориста неоднократно. В феврале ВС РФ намеревались обстрелять Харьков, однако выпущенные ракеты упали в Белгородской области.