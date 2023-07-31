Как сообщали росСМИ, после «бавовны» в бизнес-центре оттуда пришлось эвакуировать людей. Взрыв был настолько мощным, что в соседних домах затряслись стены и сработала пожарная сигнализация. «Хлопок» разбудил не только жителей центра города, но и его окрестностей, информирует «НБН».

В Минобороны страны-агрессора заявили, что средства радиоэлектронной борьбы подавили два БПЛА, которые якобы потеряли управление и упали на территории делового района. Однако кадры разрушений внутри одной из башен «Москвы-Сити» свидетельствует об обратном.

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» опубликовал фотографии последствий удара по деловому центру. В частности, на снимках зафиксированы разрушения в офисе Минцифры РФ.

Отметим, что беспилотники попали в здание, где располагаются офисы нескольких министерств государства-террориста.