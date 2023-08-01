В эфире пропагандистского шоу «60 минут» Скабеева с гостями программы обсуждала новость о подготовке в Великобритании 2000 украинских спецназовцев, которые будут участвовать в деоккупации Крыма до Рождества, информирует «НБН».

Директор российского Музея войск ПВО Юрий Кнутов пренебрежительно высказался о намерениях ВСУ освободить полуостров. По словам «эксперта», глава Украины Владимир Зеленский должен уже мочить ноги в Ялте, а начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов загорать на крымском пляже.

Кнутов заявил, что ничего этого не произошло, а украинские спецназовцы, которых обучают в Британии, пригодятся на фронте якобы для обороны, а не для нападения.

Псевдожурналистка резко прервала «эксперта», призвав его не расслаблять россиян и не приуменьшать возможности ВСУ. Ведущая посоветовала не шутить над заявлениями главы украинской военной разведки, который стал организатором успешных «терактов» на Крымском мосту.

Также Скабеева призвала не вводить граждан в заблуждение и относительно подготовки элитных защитников к освобождению полуострова.

Ранее пропагандистка призывала ответить на удары по мосту оккупантов в Керченском проливе, вспомнив об угрожающих заявлениях бывшего президента РФ Дмитрия Медведева.